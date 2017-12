So viel Hass prasselt im Web auf Journalisten ein

Arzu Geybullayeva, eine Journalistin aserbaidschanischer Herkunft, hatte von der Türkei aus über ihr Heimatland publiziert, woraufhin eine Welle von Drohungen über sie hereinbrach. "Die erste Nachricht war gleich eine Morddrohung. Ich hätte noch drei Tage zu leben. Sogar der Ort des Begräbnisses wurde mir mitgeteilt."

"Die Journalistinnen stehen diesem Phänomen häufig sehr hilflos gegenüber", sagte Desir. "Jetzt spricht man mehr darüber, aber in den meisten Fällen wissen sie nicht, an wen sie sich wenden können. Selbst in den Redaktionen kann man das Thema nicht so einfach ansprechen. Staatliche Akteure, wie Polizei und Justiz, haben die Schwere der Drohungen sehr lange unterschätzt - in vielen Ländern tun sie das weiterhin. Die Konsequenz kann Selbstzensur sein."