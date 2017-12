Aus "Türkei" wird "Ich bin ein Ar***loch"

Mehrere Nutzer hatten den "Übersetzungsfehler" vergangenen Freitag entdeckt und Screenshots davon in sozialen Medien verbreitet. Demnach passiert dieser, wenn in einem Instagram-Profil das Wort "Türkiye" mit einem Emoji der Türkei-Flagge kombiniert wird. Wie die "Bild" berichtet, patzt die Übersetzung aber auch bei englischen Profilen. Aus "Türkiye" wird dort "I don't want to" ("Ich will nicht").