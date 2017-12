Beamter bespitzelte für Ungarn Kanzler Kreisky

Spitzelei brachte "Livingstone" 35.000 Schilling pro Jahr

Für seine Spitzeldienste habe "Livingstone", der von seinen Leitoffizieren häufig gelobt worden sei, vom ungarischen Geheimdienst in den 1970er-Jahren durchschnittlich 35.000 Schilling pro Jahr bekommen, was nach heutiger Kaufkraft rund 8000 Euro entspricht. Der Beamte sei "nicht mit dem DDR-Spion Günter Guillaume vergleichbar" gewesen, "der sich 1970 ins Kabinett des deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt einschleichen konnte. Aber er schickte alles, was ihm unter die Finger kam, an seine Auftraggeber." Interne Berichte über SPÖ-Personalien seien in Budapest besonders gefragt gewesen.

"Östliche Nachrichtendienste haben in Wien ein dichtes Spinnennetz von Informanten und Zuträgern ausgebreitet", erklärte der Grazer Historiker Stefan Karner gegenüber "profil": "Dazu wurden Mitarbeiter der zweiten und dritten Garnitur in Ministerien angeworben, oft und absichtlich unscheinbar wirkende Beamte."