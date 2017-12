Fritzbox 7590: Flotter Router mit starker Software

Gigabit-WLAN ist eine feine Sache, wird aber nicht von allen Routern unterstützt, die heimische Internet-Provider ihren Kunden zur Verfügung stellen. Wer mehr Speed braucht, muss sich also selbst mit einem stärkeren Router versorgen - etwa dem neuen AVM-Topmodell Fritzbox 7590.

Gigabit-Router mit MU-MIMO-Technologie

Das rund 250 Euro teure Gerät hat alles, was man sich von einem modernen Router verspricht. Es funkt nicht nur am langsamen 2,4-Gigahertz-Band mit bis zu 800 Megabit pro Sekunde, sondern auch am 5-Gigahertz-Band mit seiner höheren Reichweite und bis zu 1733 Megabit pro Sekunde. Ein integriertes DSL-Modem ist ebenso an Bord wie eine Telefonanlage für bis zu sechs DECT-Schnurlostelefone.