Das waren die wichtigsten Technik-Trends 2017

Neue Prozessoren und Mixed-Reality-Headsets

Viel getan hat sich 2017 aber auch am PC-Markt. AMD hat mit seinen Ryzen-CPUs die totale Intel-Dominanz am Prozessormarkt gebrochen und den Marktführer zu einer Reaktion in Form der neuen Hochleistungs-CPU Core i9 gezwungen. Und Microsoft hat gemeinsam mit der PC-Industrie erschwingliche "Mixed Reality"-Brillen entwickelt, die virtuelle Welten unter Windows 10 zur breiten Masse der PC-Nutzer bringen.