Online-Games am Smartphone sind Datenkraken

Noch keine kritische Masse

Grundsätzlich sei Datenschutz den Menschen nicht egal. "Wenn man sie informiert, was da im Hintergrund passiert, sind die meisten ja empört. Die Frage ist, ob sie es wissen können oder nicht", so der Privacy-Spezialist. Beispielsweise seien die Nutzungsbedingungen so gestaltet, "dass man keine kritische Masse bekommen wird, die das liest und sich darüber aufregt."

Außerdem würden die Nutzungsbedingungen genutzt, "um sich alles absegnen lassen, was man in Zukunft mit den Daten machen will". Wenn das Thema prominenter werde, könnten Hersteller wahrscheinlich mit dem Versprechen punkten, dass man beim Spielen Herr seiner Daten bleibt. "Derzeit sehe ich das in der Spielebranche aber noch nicht", so Krieger-Lamina.