Liefering kämpft seit 40 Jahren gegen Lärm

Die Anrainer an der Münchner Bundesstraße in Salzburg-Liefering sind sauer: Während an der Autobahn Millionen-teure Lärmschutzwände verbaut wurden und der Tunnel im Ortszentrum für Ruhe sorgt, sind Lärm und Abgase an der Münchner Bundesstraße weiter Alltag. Anrainer klagen an: Die Politik unternimmt nichts.