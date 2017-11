Fast jeder dritte Drittklässler ist übergewichtig

Als Ursachen machte er unter anderem den hohen Konsum von Fleisch und Süßigkeiten aus. "Vor allem Männer essen viel zu viel Fleisch", sagte König. Die Österreicher essen auch gern süß - "nicht nur Frauen, sondern auch Männer". Die positive Nachricht: Die Menschen nehmen im Großen und Ganzen in ausreichendem Maß Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe zu sich. Allenfalls bei Vitamin D gibt es Mängel. Um dem abzuhelfen, empfiehlt König den Aufenthalt an der frischen Luft. Zu niedrig sei die Zufuhr an Ballaststoffen, die unter anderem in Obst und Vollkornprodukten enthalten sind.

Österreicher wenig qualitätsbewusst

Mängel ortet der Ernährungswissenschaftler beim Bewusstsein der Österreicher in Sachen Lebensmittelqualität: "Die Menschen essen gern, was schmeckt und billig ist." In anderen Ländern - etwa Italien und Frankreich - seien die Menschen bereit, mehr Geld für qualitativ hochwertige Lebensmittel auszugeben. Als eine der Ursachen für die mangelnde Bereitschaft der Österreicher sieht er die Distanz zur Herstellung von Nahrungsmitteln: "Die meisten Leute wissen nicht, wie produziert wird und was Qualität ausmacht."