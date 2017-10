Gigantische Höhle auf dem Mond entdeckt

Erst im Juni verkündete Japan sein ehrgeiziges Vorhaben, bis 2030 einen Astronauten auf den Mond schicken zu wollen. Zum ersten Mal würde damit ein japanischer Astronaut außerhalb der Internationalen Raumfahrtstation ISS zum Einsatz kommen. Zunächst sollen die japanischen Raumfahrer 2025 eine Mission der US-Weltraumbehörde NASA zur Errichtung einer Raumstation in der Mondumlaufbahn unterstützen. Die Mission dient als Zwischenschritt für eine Langzeitmission der NASA, die mit Hochdruck daran arbeitet, ab den 2030er-Jahren Astronauten zum Mars zu schicken.

Sonde erforschte Mond eineinhalb Jahre lang

Die Sonde "SELENE", der die Japaner - in Anlehnung an den Namen einer japanischen Märchenprinzessin - den liebevollen Spitznamen "Kaguya" verpasst hatten, war am 14. September 2007 an Bord einer "H-IIA"-Rakete vom Tanegashima Space Center ins All gestartet und hatte drei Wochen später eine Umlaufbahn um den Erdtrabanten erreicht.