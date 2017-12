So gelingen Ihnen perfekte Weihnachtsfotos

Vorsicht beim Blitzen

Beim Blitzen mit externen Systemblitzen, die es im Handel bereits für um die 30 bis 50 Euro gibt, sollten Sie darauf achten, dass Sie das Motiv nicht frontal von vorne anblitzen, was hässliche Schlagschatten erzeugt, sondern am besten indirekt, in dem Sie den Blitzkopf beispielsweise gegen eine weiße Wand oder Zimmerdecke richten. Gegenüber dem nackten Blitz ist das dabei entstehende reflektierte Licht deutlich weicher und wirkt weniger künstlich.

Sollten Sie keine weiße Wand zur Verfügung haben, hilft ein sogenannter Durchlichtschirm (im Foto-Fachhandel für zehn bis 30 Euro erhältlich). Dieser Lichtformer sorgt für ein sich überall gleichmäßig verteilendes, weiches Licht und eignet sich optimal, um selbst größere Gruppen auszuleuchten. Dabei ratsam: Fotografieren Sie von einer leicht erhöhten Position aus, um auch wirklich jeden mit aufs Bild zu bekommen. Angenehmer Nebeneffekt: Etwaige Doppelkinne lassen sich so auf dem Foto vermeiden.

Haben Sie Spaß

Am Ende sollten Sie aber vor allem eines nicht vergessen: den Spaß am Fotografieren. Probieren Sie aus, seien Sie kreativ und konzentrieren Sie sich auf ihr Motiv und nicht zu stark auf die Kamera. Andernfalls wird Ihre Familie nicht nur sehr schnell die Motivation am Posieren verlieren, Sie werden auch zahlreiche authentische und emotionale Augenblicke verpassen.