Urlaubsland Tirol legt im Winter und im Sommer zu

Großveranstaltungen als Impuls

Mit der Kletter-WM und der Straßenrad-WM finden im heurigen September gleich zwei Weltmeisterschaften in Innsbruck bzw. Tirol statt. Diese bringen Gäste und viel Werbung. Allein bei der Rad-WM werden 500.000 Fans erwartet. Für Landeshauptmann Günther Platter sind diese Großveranstaltungen nicht nur touristisch wertvoll, sondern auch Impulse für den Ausbau der Infrastruktur. Gerade beim Radangebot sei viel in Bewegung: „80 Kilometer Radwege haben wir bereits saniert, neu gebaut oder sind aktuell in Bau. Weitere 155 Kilometer sind in Planung“, so Platter. Bislang seien rund 12 Millionen Euro in die Radinfrastruktur geflossen.