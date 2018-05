SV Ried: Flüchtet Manager Schiemer zur Austria?

Teuerster Kader der 2. Liga

Was danach kam, ist inzwischen allen bekannt: Schiemer versprach modernen Fußball, Ried aber stieg ab! Und muss nun trotz des teuersten Kaders der 2. Liga in der letzten Runde am Freitag auf einen FC-Liefering-Sieg gegen Wr. Neustadt hoffen und selbst Kapfenberg biegen. Ob das aber allein „bereits“ zum Aufstieg reicht, wird sich erst am Montag entscheiden, wenn das Schiedsgericht das endgültige Lizenz-Urteil über Hartberg fällt.