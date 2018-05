Das sind die Tops und Flops dieser Saison

+++ Mit 92 Toren kam der Meister trotz sechs Siegen weniger bis auf sieben an seinen Bestwert 2017 heran. Mit 29 nur fünf hinter dem Akyildiz (Altach Amateure) Nummer zwei der Westliga-Scorerliste, hatte Hödl entscheidenden Anteil an der Bilanz. Dank der Verbesserung von 27 (in der Vorsaison) auf 24 Verlusttreffer setzte sich die Crew von Erfolgscoach Hofer auch in dieser Wertung vor Grödig. Das nur in puncto zu Hause erhaltener Treffer mit zwölf gegenüber 14 bei Anif die Nase vorn hatte. Wofür sich der Meister mit Platz eins in der Auswärtstabelle revanchierte.