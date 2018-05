Gratis Betriebskosten-Check der Arbeiterkammer

Konsumentenschützer räumen mit Irrtümern auf

„In solchen Fällen entfällt die Betriebskostenabrechnung“, wissen Konsumentenschützer. Sie räumen auch mit den Irrtümern auf, dass es eine gesetzliche Höchstgrenze bei Betriebskosten gibt (stimmt nicht - was anfällt, darf auch verrechnet werden). Gerne versteckt sich in der Abrechnung ein Punkt „Sonstiges“. „Das Gesetz und der Mietvertrag regeln jedoch ganz genau, was Betriebskosten sind. Für „Sonstiges“ ist somit kein Platz - das deutet auf eine fehlerhafte Abrechnung hin.“, so die Experten.