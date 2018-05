„Rage 2“: Schräger Teaser zur Shooter-Fortsetzung

Die Spatzen hatten es bereits von den Dächern gezwitschert, jetzt ist es amtlich: Bethesda bringt mit „Rage 2“ eine Fortsetzung zu seinem mit Rennspiel-Elementen gespickten Ego-Shooter aus dem Jahr 2011. Nachdem der Publisher zuletzt via Twitter entsprechende Andeutungen gemacht hatte, veröffentlichte er am Montag einen ersten kurzen Teaser-Trailer. Erstes Gameplay-Material sowie weitere Details sollen am Dienstag folgen.