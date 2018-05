Bei diesen Providern streamen Sie am schnellsten

Bei welchem Provider sind Serien-Fans in Österreich am besten aufgehoben? Der Streaming-Platzhirsch Netflix beantwortet diese Frage regelmäßig in seinem großen Providervergleich. Die neuesten Messungen stellen dem niederösterreichischen Anbieter Kabelplus und den Oberösterreichern von LIWEST ein gutes Zeugnis aus. Marktführer A1 liegt am vorletzten Platz.