Glasfaser-Internet: Österreich ist EU-Schlusslicht

Der Versorgungsgrad mit FTTH und FTTH/B liegt in Österreich laut CMG-AE bei nur 1,1 Prozent. Damit ist die Alpenrepublik hinter Serbien mit 1,4 Prozent letzter in Europa. Zum Vergleich hat der führende Staat in Europa, Lettland, einen Anbindungsgrad von 50,6 Prozent. Das macht weltweit immerhin den zehnten Rang.