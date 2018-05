Bis zu 15.000 Teilnehmer: Wirbel um Kroatentreffen

Bis zu 15.000 Teilnehmer werden am Samstag beim umstrittenen Kroaten-Gedenktreffen in Bleiburg an der slowenischen Grenze zu Kärnten erwartet. Die Veranstaltung beginnt mit einem Totengedenken am Loibacher Friedhof, danach ist eine Messe bei der Gedenkstätte am Loibacher Feld geplant. Erstmals soll heuer auch eine Gegendemonstration stattfinden - allerdings weit vom Treffen entfernt.