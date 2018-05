Österreicher droht in Sri Lanka die Todesstrafe!

Todesstrafe seit 1976 nicht mehr exekutiert

Die einzig gute Nachricht in diesem Zusammenhang für den Austro-Dealer: Die Todesstrafe dürfte seit 1976 de facto nicht mehr exekutiert worden sein, und die rot-weiß-roten Behörden haben sich in den Fall eingeschaltet. Die Botschaft in Sri Lanka ist über den Fall informiert, die heimischen Behörden sind mit ihren Kollegen in Sri Lanka in Kontakt.