„Er kümmert sich um EU und ich mich um Österreich“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Vize Heinz-Christian Strache (FPÖ) haben offenbar eine klare Arbeitsteilung, was den künftigen EU-Ratsvorsitz betrifft. „Er kümmert sich um den Europäischen Rat, ich mich um Österreich“, sagte Strache am Mittwoch bei einer Festveranstaltung mit Kurz zum Europatag in Wien. In ihrem Ausblick auf den EU-Vorsitz stellten die beiden vor allem die Migrationspolitik in der Vordergrund.