Das sind die Herzstücke von Österreichs EU-Vorsitz

Salzburger EU-Gipfel zu Sicherheit und illegaler Migration

Österreich setze auf „ein Europa, das schützt“. Dafür sei es notwendig, in einigen Bereichen auf eine tiefere Zusammenarbeit zu setzen, sich im Kleineren aber zurückzunehmen, so der Bundeskanzler. An die erste Stelle seiner Agenda stellte er den Kampf gegen illegale Migration und für mehr Sicherheit in Europa. So soll auch der am 20. September in Salzburg stattfindende Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs diesem Thema gewidmet sein.