Brexit: EU-Gipfel gibt grünes Licht für 2. Phase

Nach dem Gipfelbeschluss will die EU-Kommission bereits am kommenden Mittwoch Empfehlungen für die Übergangsphase vorlegen, die Großbritannien nach dem Vollzug des Brexit einen befristeten Verbleib in Binnenmarkt und Zollunion ermöglichen sollen. May strebt dafür einen Zeitraum von etwa zwei Jahren an. Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel über diese Übergangsphase sollen Ende Jänner oder Anfang Februar 2018 beginnen.

Juncker: Zweite Phase wird "wesentlich schwieriger"

Zuvor hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über die zweite Phase der Gespräche gesagt, diese werde "wesentlich schwieriger als die erste". Beim Brexit hatten sich London und Brüssel vor einer Woche bei zentralen Austrittsfragen geeinigt. Dabei ging es um die künftigen Rechte der EU-Bürger in Großbritannien, die Finanzforderungen an London und die Grenze zwischen Irland und Nordirland.