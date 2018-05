Die Top-Ankündigungen von der Microsoft BUILD

Möglicherweise auch, weil Microsoft hier nach einer durchaus erfolgreichen ersten Phase mit Windows 10 langsam mit Problemen zu kämpfen beginnt. Vor allem der Windows Store, mit dem man eigentlich die Dominanz von App- und Play Store brechen wollte, gerät zum Sorgenkind. Weder Entwickler noch Kunden nehmen den App-Marktplatz so recht an. Den Grad der Verzweiflung bei Microsoft zeigt da die Ankündigung, bei App-Verkäufen künftig statt 30 nur mehr fünf Prozent Provision einzustreifen und den Rest an die Entwickler auszuschütten.