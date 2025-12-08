Heftige Kritik nach Ehrung für Doskozils Arzt

Aus dem Büro des Landeshauptmannes heißt es, dass das Burgenland von internationaler Expertise profitiere. Die Auszeichnung sei eine symbolische Geste für den Beitrag von Dietz zur medizinischen Entwicklung des Landes: „Niemand würde kritisieren, wenn man einen potenziellen Investor auszeichnet – was in Österreich oft genug passiert ist, auch wenn es dann gar keine Investitionen gab, bis hin zur Verleihung von Eil-Staatsbürgerschaften.“