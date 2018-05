„Keiner nutzt Windows Store, er ist ein Desaster!“

Kann Microsoft dem Store Leben einhauchen?

Es ist fraglich, ob es Microsoft in absehbarer Zeit gelingt, seinem Store noch Leben einzuhauchen. Zuletzt hatte der Softwarekonzern sogar sein altes Echtzeitstrategie-Schlachtross „Age of Empires“ in einer 4K-Neuauflage aus dem Ruhestand geholt und Windows-Store-exklusiv angeboten, um Nutzer für den App-Marktplatz zu begeistern. Die Aktion geriet zum Fiasko, ein erstaunlich großer Teil der Spieler konnte das Game nach dem Kauf nicht einmal starten.