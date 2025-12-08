Sydney Sweeney wehrt sich gegen Beauty-OP-Gerüchte

„Verrückte“ Vergleiche auf Social Media

Die Gerüchte über angebliche Eingriffe entstehen laut der blonden Schönheit meist dadurch, dass sich Social-Media-Nutzer alte Bilder von ihr anschauen. „Man kann doch kein Foto von mir mit zwölf mit einem Foto von mir mit 26 vergleichen – mit professionellem Make-up und Beleuchtung!“, wetterte sie. „Natürlich sehe ich da anders aus. Alle auf Social Media sind verrückt.“