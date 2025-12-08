Sydney Sweeney wehrt sich gegen Beauty-OP-Gerüchte

Hat sie, oder hat sie nicht? Im Netz wird viel darüber spekuliert, dass Hollywood-It-Girl Sydney Sweeney sich unters Messer gelegt hat. Die machte jetzt jedoch Schluss mit den Gerüchten und behauptete: An ihr ist alles Natur pur!
Die Hollywood-Schönheit wies Gerüchte zurück, sie habe sich unters Messer gelegt, um ihr Aussehen zu verändern. Swenney betonte, dass sie weder Botox noch Filler bekommen habe, und sich auch nicht für ein pralles Dekolleté unters Messer gelegt habe. Aus einem guten Grund, wie sie im Gespräch mit dem Magazin „Allure“ verriet.
Alles Natur pur – aus gutem Grund!
„Lasst uns alle Gerüchte aus der Welt schaffen“, erklärte Sweeney. „Ich meine, ich habe mir noch nie etwas machen lassen. Ich habe so große Angst vor Nadeln, ihr habt keine Ahnung …“
Ihre „The Housemaid“-Kollegin Amanda Seyfried entgegnete: „Aber es wirkt wirklich gut, wenn du älter wirst, ich sage es dir jetzt schon.“ Sweeney jedoch beteuerte, dass sie sich nie Botox und Co. spritzen lassen werde. Denn: „Ich habe zu viel Angst vor Nadeln.“
„Verrückte“ Vergleiche auf Social Media
Die Gerüchte über angebliche Eingriffe entstehen laut der blonden Schönheit meist dadurch, dass sich Social-Media-Nutzer alte Bilder von ihr anschauen. „Man kann doch kein Foto von mir mit zwölf mit einem Foto von mir mit 26 vergleichen – mit professionellem Make-up und Beleuchtung!“, wetterte sie. „Natürlich sehe ich da anders aus. Alle auf Social Media sind verrückt.“
Die Schauspielerin verriet in dem Interview auch, welchen kleinen Makel sie korrigieren würde, sollte sie sich tatsächlich für eine Beauty-OP entscheiden. „Wenn ich wirklich etwas hätte machen lassen, Leute, dann wäre mein Gesicht gleichmäßiger“, schilderte sie.
Und weiter: „Als ich jünger war, hatte ich hier einen Wakeboard-Unfall und bekam 19 Stiche.“ Deshalb öffne sich ein Auge „ein bisschen weiter als das andere“.
