Bauern stürmen Flughafen Heraklion auf Kreta

Proteste könnten sich weiter ausweiten

Nach Angaben der Organisatoren wollen die Bauern in Heraklion mindestens bis zum späten Nachmittag auf dem Gelände bleiben und dann über ihr weiteres Vorgehen beraten. In mehreren Regionen Griechenlands wurden zudem Straßen, Grenzübergänge und Behörden blockiert. Die Lage blieb vielerorts angespannt.