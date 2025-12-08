Schulassistenz: „Wir brauchen das Geld jetzt!“

Mehr Kinder, aber weniger Stunden pro Schüler

Statt einer Einzel- gebe es nun oft eine Mehrfachbetreuung – ein neuer Ansatz für das heurige Schuljahr, der auch dafür sorgte, dass der Kreis jener Kinder, die Betreuung bekommen, auf chronisch Kranke ausgeweitet wurde. Eine Anfragebeantwortung von Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) an die Grünen zeigt: Im aktuellen Schuljahr wurden zwar gesamt mehr Stunden für mehr Kinder (2503 statt 1466) genehmigt, allerdings wurde die Anzahl der Stunden pro Kind kleiner – sie beläuft sich statt auf 16 nun auf 11,6 (jedoch fehlen noch 358 Anträge). Die Kosten für die Assistenzleistungen belaufen sich auf 97,5 Millionen Euro, wovon das Land 58,5 Millionen zahlt, der Rest entfällt auf die Gemeinden.