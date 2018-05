So vernetzt Facebook Terroristen miteinander

Ohne wirksame Kontrolle darüber, welche Informationen weitergegeben werden, könnten Terroristen das soziale Netzwerke nutzen, um mit Sympathisanten und Unterstützern Kontakt aufzunehmen und mit ihnen zu kommunizieren, so der Vorwurf. Studienautor Gregory Waters erfuhr das dem Bericht nach am eigenen Leib, als er mit Vorschlägen zu IS-Anhängern überhäuft wurde, nachdem er einen aktiven Extremisten kontaktiert hatte. Noch beunruhigender war, was seinem Kollegen Robert Postings wiederfuhr: Nachdem er mehrere nicht-extremistische Nachrichtenseiten über einen islamistischen Aufstand auf den Philippinen angeklickt hatte, sei er binnen weniger Stunden mit Freundschaftsvorschlägen für Dutzende Extremisten aus dieser Region „überschwemmt“ worden.