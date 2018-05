Blümel: „Kindergeld neu ist EU-rechtskonform“

Kanzleramts- und Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) in am Mittwochabend auf die Kritik der EU an der von der Bundesregierung beschlossenen Indexierung der Kinderbeihilfe reagiert: „Die Anpassung ist verfassungskonform, wir sehen nicht ein, dass ein österreichisches Kind schlechter behandelt werden soll, als ein bulgarisches.“ Die EU hatte am Mittwoch angekündigt, die Indexierung einer eingehenden Prüfung unterziehen zu wollen. Im Ernstfall droht Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren.