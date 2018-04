Masernfälle haben sich in Österreich verdreifacht

Bereits 38 Fälle in Österreich

2018 scheint die Situation bisher ähnlich zu verlaufen. „Auch heuer sind große und kleinere Masernausbrüche in Europa und - und leider auch in Österreich mit bisher bereits 38 Fällen - Realität. Die größten Ausbrüche finden zurzeit in der EU in Rumänien (1.706 Fälle), Griechenland (1436 Fälle), Frankreich (1346 Fälle, vor allem im Gesundheitspersonal) und in Italien (411 Fälle) statt.“ In Serbien seien bereits 4538 Erkrankungen im Jahr 2018 registriert worden.