Hacker machen Amazon Echo zur neugierigen Wanze

Echo-Speaker werden kritisch betrachtet

Der erfolgreiche Angriff auf den Echo-Lautsprecher dürfte Kritiker vernetzter Lautsprecher in ihren Bedenken bestärken. Erst kürzlich ist ein Amazon-Patent bekannt geworden, in dem das Belauschen von Gesprächen zum Zweck der personalisierten Reklame beschrieben wird. Amazon beteuerte allerdings, dass solche Technologien derzeit nicht in Alexa-Lautsprechern genutzt würden. Diese lauschen nur nach dem Aktivierungswort „Alexa“ und dem Befehl, so Amazon.