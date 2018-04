Analyst ist überzeugt: „Das iPhone X ist tot!“

TSMCs Rekordbestände seien darauf zurückzuführen, dass Apple keine Komponenten für zukünftige iPhone-X-Modelle kaufe, was darauf hindeute, dass das Gerät in diesem Jahr vom Markt getilgt werde, so Campling in einer Mitteilung seines Unternehmens, welches seit über einem Jahrzehnt die Inventarstände bei TSMC verfolgt. Die Rückgänge bei iPhone-X-Bestellungen und die Rekordlagerbestände bei TSMC spiegelten die Notwendigkeit wieder, „Inventar zu verbrennen“. „Warum? Weil das iPhone X tot ist“, schreibt Campling.