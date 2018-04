217 Schulen warten noch immer auf die Sanierung

2017 flossen 23 Millionen Euro

Das ist aber nicht realistisch. Saniert wird nach Priorität und in Etappen. Laut dem SP-Landtagsklub wurden den Gemeinden 2017 rund 23 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der mehrjährigen Förderung von 2018 bis 2020 wurden rund 44,8 Millionen Euro an Landeszuschüssen in Aussicht gestellt.