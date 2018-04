Game mit Bud Spencer und Terence Hill ist fertig!

Endlich: Nachdem es seit Dezember auf Steam in der Early-Access-Betaphase war, ist das Computerspiel „Slaps and Beans“ mit Bud Spencer und Terence Hill fertig. Der 2D-Prügler versteht sich als Spiel gewordene Hommage an die Kultfilme der beiden Italo-Schauspieler und enthält jede Menge Anspielungen. Songs aus den offiziellen Soundtracks, ein roter Buggy mit gelbem Häubchen, Minispiele und ein Koop-Modus runden das Spiel ab. „Bud Spencer and Terence Hill: Slaps and Beans“ gibt es für PC, Mac und Linux.