LIVE: WAC führt! Orgill macht das 2:1 gegen Sturm!

Sturm-Trainer Heiko Vogel hat sein erstes Derby gegen den WAC verloren. Nun könnte die Revanche kommen. Nach dem hochemotionalen 3:2-Cup-Halbfinal-Heimsieg am Mittwochabend gegen Rapid geht es für Sturm Graz am Samstagnachmittag (16.00 Uhr) in der Fußball-Bundesliga mit dem „Pack-Derby“ in Wolfsberg weiter. Der Tabellenzweite peilt beim Gastspiel gegen den WAC seinen sechsten Sieg in den jüngsten sieben Runden an, um die acht Punkte Rückstand auf Salzburg zumindest zu halten. Bei den „Wölfen“ ist das Gegenteil der Fall: Die Kärntner sind seit acht Spielen sieglos. Ihren letzten vollen Erfolg feierten sie ausgerechnet gegen Sturm in Graz (1:0). Seien Sie LIVE dabei, im krone.at-Ticker verpassen Sie nichts.