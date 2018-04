Honor 10: Huawei macht sich selber Konkurrenz

In China wechselt das Honor 10 in der 64-Gigabyte-Version für umgerechnet 335, in der 128-Gigabyte-Version für 387 Euro den Besitzer. Das heißt zwar nicht, dass das Gerät auch bei uns zu diesem Preis verkauft werden wird, es dürfte aber trotz vergleichbarer Ausstattung deutlich günstiger als das Huawei-Pendant P20 werden. In China wird das Honor 10 ab sofort verkauft, einen Termin für den Europastart hat man noch nicht verraten.