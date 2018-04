Huawei P20 Pro: Sind drei Kameras besser als eine?

Stark im Zwielicht, flotter Autofokus

Im Zwielicht liefert das P20 Pro unserem Empfinden nach trotz extragroßem Sensor nicht ganz so saubere Ergebnisse wie das noch lichtstärkere Samsung Galaxy S9 (Plus), das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Huaweis Dreifachkamera auch in der Dämmerung noch hinreichend helle und detailreiche Fotos macht. Für Nachtaufnahmen gibt es überdies einen speziellen Modus, bei dem lange Belichtungszeit mit KI-Bildverbesserung kombiniert wird. In nahezu völliger Dunkelheit stößt der zwar an seine Grenzen und produziert Nachbearbeitungsartefakte und vereinzelte Unschärfen, mit ruhiger Hand und bei ausreichend Restlicht gelingen damit aber schöne Bilder.