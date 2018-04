Fuchsbaby „Felix“ von Tierschützern gerettet

Keine Seltenheit in Wien

Füchse seien durch ihre Anpassungsfähigkeit neben Wald und Flur auch in vielen Großstädten - wie auch in Wien - anzutreffen und längst keine Seltenheit mehr, informierte der Wiener Tierschutzverein. Ähnlich wie der Dachs nutze auch der Fuchs als sogenannter Kulturfolger das durch die menschliche Nähe erweiterte Nahrungsspektrum in Form von Mülltonnen, Komposthaufen, etc. Groben Schätzungen zufolge sollen allein in Wien mehrere tausend Füchse leben.