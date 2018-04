Großer Andrang beim ersten Pongauer Mädchenfußball

In der Stadt Salzburg gibt es „Mädchen an den Ball“ seit Herbst 2016 auf der Sportanlage Salzachsee. Hier wie auch in Anif, Saalfelden und St. Johann vermitteln qualifizierte Trainerinnen und Trainer Spaß und Freude am Sport und verbessern das fußballerische Können der jungen aufstrebenden Talente.

Isabella Grössinger, die Frauenreferentin beim Salzburger Fußballverband (SFV), ist überzeugt: „Die Mädchen wollen nicht mehr immer nur bei den Burschen mitspielen, sondern lieber gemeinsam mit anderen Mädchen.“ Derzeit dürfen sie bis 16 Jahren bei den Burschen mitspielen. Das Augenmerk des SFV liegt darauf, Mädchen, die noch in Burschenmannschaften spielen, in aktive Frauen-Teams zu integrieren oder neue Teams zu gründen. Derzeit sind im Land 432 Fußballerinnen aktiv, darunter 323 Nachwuchsspielerinnen.