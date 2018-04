Cold Case von 1964 geklärt?

Zwar sind die Polizeiakten zum Verschwinden des Frankfurters Gerhard H. großteils bereits vernichtet worden - doch die „Krone“ konnte mit ihrem Archiv aushelfen: Im Juli vor 54 Jahren war in Kärnten über den 73-jährigen Deutschen berichtet worden. Der Gehbehinderte war frühmorgens in einem Schlauchboot vom Parkhotel Sekirn bis Reifnitz gepaddelt. Seither fehlte von ihm jede Spur. Pikl: „Die Fundstelle des Schädels würde damit übereinstimmen. Außerdem haben unsere Taucher auch noch ein Paddel entdeckt.“ Um endgültig Gewissheit zu haben, müsste ein DNA-Test in Innsbruck vorgenommen werden. „Mit einer Vergleichsprobe von Verwandten ließe sich die Identität abklären“, erklärt Pikl. Derzeit wird nach Angehörigen gesucht.