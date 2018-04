Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen

Die Social Media-Reporter müssen unter anderem kulinarisch bewandert sein, einen Golfkurs, Rad- und Wandertouren oder Tanzkurse absolvieren. Sie haben die Aufgabe, Kultur und Geselligkeit der einzigartigen zweisprachigen Region zu vermitteln, und zwar in dem sie von Volks- und Musikfesten wie der Bleiburger Wiesenmarkt und das Acoustic Lakeside Festival sowie von Besuchen im Werner Berg- und Liaunig-Museum im Internet berichten. Der Jury präsentierten die Bewerber bereits auf dem Golfplatz mit ihren Facebook- und Instagram-Beiträgen ihre Faszination für die Region und ihr Können. Wer es geschafft hat und heuer mit eigener Dienst-Vespa aus dem Süden berichten wird, das wird am Dienstag in der „Krone“ verraten.