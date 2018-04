„Ärztefon“ startet ab Herbst in Oberösterreich

Für nicht lebensbedrohliche Notfälle

So gibt es im Kanton (Bundesland) Zürich seit Anfang des Jahres das „Ärztefon“. Das Servicetelefon ist in nicht lebensbedrohlichen medizinischen Notfällen aus dem ganzen Kanton unter einer Gratisnummer erreichbar. Dort nimmt geschultes Fachpersonal die Anrufe entgegen und vermittelt zum geeigneten Dienstleister. Das kann ein Hausarzt, eine Notfallpraxis, eine Apotheke, eine telefonische Beratung durch einen Arzt oder ein Hausbesuch sein. Bei Bedarf alarmiert das „Ärztefon“ die Rettung oder weist den Patienten an ein Spital weiter. So will man trotz steigendem Ärztemangel die Notfallversorgung sichern und überfüllte Ambulanzen vermeiden.