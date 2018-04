215 km/h: Diesen Rasenmäher muss Honda schlagen!

Was aussieht (oder zumindest so ähnlich) wie ein „T6“-Mäher von Viking, war eine komplette Neukonstruktion. Der mächtige Motor stammt von General Motors, ist ein V8 mit 408 PS und 590 Nm und wird „Madness Power GM LS1“ genannt. Die Kraft geht über ein TH400-Automatikgetriebe von GM an die Hinterräder, geschaltet wird per Wippenschaltung von Technogear. Von Hankook stammen die Formel-3-Reifen. Das Gewindefahrwerk ist in Zug- und Druckstufe einstellbar.