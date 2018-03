Fireblade-Motor für Hondas neuen „Mean Mower“

Der erste „gemeine Mäher“ (das heißt Mean Mower auf Deutsch) hieß natürlich so, weil er so stark war; tatsächlich war er aber auch so gemein, dass sich niemand getraut hat, die 209 km/h, die Honda damals als Höchstgeschwindigkeit angegeben hat, wirklich zu fahren. Der Rekord liegt seither bei 187,6 km/h. Die Motorleistung damals: 109 PS. Hier das Video vom ersten Mean Mower, der ein „Top Gear“-Auftrag war: