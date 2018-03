Arnie trainierte vor OP noch mit „Krone“-Fotograf

Groß war die Sorge um Arnold Schwarzenegger gewesen, nachdem bekannt wurde, dass die „steirische Eiche“ in einem Noteingriff stundenlang am offenen Herzen operiert worden war. Dass es sich vorerst um nichts Ernstes gehandelt haben dürfte, bestätigt auch „Krone“-Fotograf und Schwarzenegger-Freund Sepp Pail. Der Steirer hatte Arnie vor der Operation besucht. „Noch am Dienstag ist Arnie um sechs Uhr in der Früh fünf Kilometer ins Fitnesscenter nach Santa Monica geradelt. Beim Training war alles paletti“, erinnert sich der Grazer.