Not-OP in L.A.: Schwarzenegger am Herzen operiert!

Große Sorge um Arnold Schwarzenegger (70): Der „Terminator“ musste sich am Donnerstag in Los Angeles einer Not-OP am offenen Herzen unterziehen, wie „TMZ“ berichtet. Ursprünglich sollte nur eine künstliche Klappe mittels Katheter ersetzt werden, doch während dem Eingriff kam es zu unerwarteten Komplikationen. Was folgte, war eine mehrstündige Operation, mittlerweile sei der Zustand des „Terminators“ aber stabil, heißt es.