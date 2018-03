New York Auto Show 2018: Gib Gas, ich will Spaß!

Toyota RAV4 ist der Topseller

Der Titel „Bestseller im Kompakt-SUV-Segment“ ging im vorigen Jahr in den USA an den Toyota RAV4, einst der Gründer dieser Fahrzeugklasse. Über 400.000 Einheiten, doppelt so viele wie vor fünf Jahren, konnten die Japaner absetzen und damit mehr, als Volkswagen mit allen seinen Modellen zusammen erreicht. Zur NYIAS brachte Toyota die nächste, mittlerweile fünfte Generation des RAV4 mit. Wie erwartet haben die Japaner Design-Elemente der im vorigen Jahr vorgestellten Studie FT-4X übernommen, besonders an den Kotflügeln und der C-Säule. Der RAV4 ist nach Prius und C-HR das dritte Modell von Toyota, das auf der Plattform TNGA (Toyota New Global Architecture) steht. In den Abmessungen entspricht die neue Generation mit einer Länge von 4,60 Metern nahezu der alten. Neu ist der 197 PS starke Hybridantrieb mit 2,5-Liter-Benziner und Elektromotor an der Hinterachse. Alternativ bietet Toyota den RAV4 mit einem Zweiliter-Benziner an, einen Diesel wird es nicht geben. Warum auch: 80 Prozent der Kunden wählten beim Vorgänger Hybrid.