Kein Unfall, trotzdem bricht der Knochen

Abrupt einsetzende Schmerzen bei Belastung (in fortgeschrittenem Stadium auch in Ruhe), begleitet von Rötung und Schwellungen sind erste Anzeichen. Dr. Max Böhler, Orthopäde in Wien und Baden: „Sportliche Aktivitäten umgehend einstellen! Die Ruhephase sollte sechs bis acht Wochen dauern, damit sich die Knochen vollständig erholen können. Genaue Dauer und Art der Behandlung unbedingt mit dem Arzt besprechen! Wichtig ist, dass man die Symptome nicht als Prellung, Stauchung oder Sehnenscheidenentzündung abstempelt.“ Gegebenenfalls kann man mit Magnetresonanztomographie eine Schwellung im Knochen oder Flüssigkeitsansammlungen in der Knochenhaut erkennen, noch bevor dieser tatsächlich bricht. Der Mediziner rät Hobbysportlern zur Vorbeugung, ihr Trainingspensum nur langsam zu erhöhen.