Frühjahrskur zum Trinken

Sammeln Sie die Kräuter jedoch unbedingt abseits von stark befahrenen Straßen. Sie wachsen auch an Wanderwegen oder in Gärten, wo die Wiesen nicht gedüngt sind. Achten Sie darauf, nur jene zu pflücken, die Sie auch wirklich gut erkennen. Besonders leicht lassen sich die frischen Pflanzen mit schmackhaften Smoothies in den Speiseplan einbauen. Dazu diese mit Obst, gerne mit im Ganzen gekochten Äpfeln (nehmen den bitteren Geschmack), Bananen oder den ersten erhältlichen Beeren vermischen und mixen. So schmeckt eine Handvoll Brennnessel, etwas Brunnenkresse oder ein Büschel Gänseblümchen besonders gut. Löwenzahnblätter passen in praktisch alle Salatsmoothies, in Spinatmus, zu Zitrusfrüchten und Beeren, auch zu Bananen.